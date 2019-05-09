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Українські євробонди
втрачають в ціні

Українські євробонди втрачають в ціні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:27

Українські євробонди втрачають в ціні

Пропонуємо до обговорення:
Цінні папери з погашенням в 2023 році котируються за ставкою 8,46% річних

Дивися повний текст Українські євробонди втрачають в ціні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:28

знов те саме- як захід не приводитиме до тями бидліту, то нічого не зміниться. Петрові не було вигідно, а Зе справді зелений, а отже, залежний від бєнєрадників.
lbuda
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