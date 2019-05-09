Цінні папери з погашенням в 2023 році котируються за ставкою 8,46% річних
Дивися повний текст Українські євробонди втрачають в ціні.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 11:27
Українські євробонди втрачають в ціні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські євробонди втрачають в ціні.
Додано: Чет 23 тра, 2019 11:28
знов те саме- як захід не приводитиме до тями бидліту, то нічого не зміниться. Петрові не було вигідно, а Зе справді зелений, а отже, залежний від бєнєрадників.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:27
вообще-то их цена более чем показательна, а если она еще и падает, то приходим в голову Коломойский с его идеей дефолта, потому давайте-ка я пройдусь по банкам и сложу всю зелень в трехлитровые
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