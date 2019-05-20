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В Україні перерахують прожитковий мінімум
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 тра, 2019 11:29
Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 липня загальний показник прожиткового мінімуму зросте з 1853 до 1963 грн.
Дивися повний текст В Україні перерахують прожитковий мінімум
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Додано: Чет 23 тра, 2019 11:29
звичайно, пара шкарпеток і одні труси раз на 5 років.
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