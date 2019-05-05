|
|
Болгарія і Греція почали будівництво газопроводу для...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 тра, 2019 14:37
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88952
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 23 тра, 2019 14:37
По территории Украины или опять беда?
-
pantech1980
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 14.09.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 тра, 2019 15:27
pantech1980 написав:
По территории Украины или опять беда?
Беда, естественно. Из Азербайджана через Турцию в Грецию и Италию. Правда, его еще построить надо. И наполнить.
-
Skypups
-
-
- Повідомлень: 84
- З нами з: 05.09.18
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор