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Болгарія і Греція почали
будівництво газопроводу для...

Болгарія і Греція почали будівництво газопроводу для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:37

Болгарія і Греція почали будівництво газопроводу для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Ekathimerini.

Дивися повний текст Болгарія і Греція почали будівництво газопроводу для зниження залежності від РФ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:37

По территории Украины или опять беда?
pantech1980
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:27

  pantech1980 написав:По территории Украины или опять беда?

Беда, естественно. Из Азербайджана через Турцию в Грецию и Италию. Правда, его еще построить надо. И наполнить.
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 17:12

Надо чтобы Зеленский попросил США ввести санкции против этого "политического" газопровода
pantech1980
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