Про це повідомляє Ekathimerini.
Дивися повний текст Болгарія і Греція почали будівництво газопроводу для зниження залежності від РФ.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 14:37
Болгарія і Греція почали будівництво газопроводу для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Болгарія і Греція почали будівництво газопроводу для зниження залежності від РФ.
Додано: Чет 23 тра, 2019 15:27
Додано: Чет 23 тра, 2019 17:12
Надо чтобы Зеленский попросил США ввести санкции против этого "политического" газопровода
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