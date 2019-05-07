|
|
Голова Dragon Capital відреагував на перші призначення...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 тра, 2019 14:43
Пропонуємо до обговорення:
Інвестори негативно відреагували на перші призначення президента.
Дивися повний текст Голова Dragon Capital відреагував на перші призначення Зеленського
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88951
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 23 тра, 2019 14:43
трек-рекорд
Це що таке?
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 2023
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7
|354
|
|
|4
|517
|
|
|2
|149
|