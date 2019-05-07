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Голова Dragon Capital відреагував
на перші призначення...

Голова Dragon Capital відреагував на перші призначення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:43

Голова Dragon Capital відреагував на перші призначення...

Пропонуємо до обговорення:
Інвестори негативно відреагували на перші призначення президента.

Дивися повний текст Голова Dragon Capital відреагував на перші призначення Зеленського.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:34

Track record - запись прошлых результатов, часто принимаемая за показатель вероятных будущих результатов
roman_voytovych
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