Інвестори негативно відреагували на перші призначення президента.
Дивися повний текст Голова Dragon Capital відреагував на перші призначення Зеленського.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 тра, 2019 14:43
Голова Dragon Capital відреагував на перші призначення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова Dragon Capital відреагував на перші призначення Зеленського.
Додано: Чет 23 тра, 2019 15:34
Track record - запись прошлых результатов, часто принимаемая за показатель вероятных будущих результатов
|