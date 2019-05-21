Про це заявив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю одному з телеканалів.
Дивися повний текст Коболєв назвав варіанти забезпечення України газом на наступну зиму.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 15:24
Коболєв назвав варіанти забезпечення України газом на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв назвав варіанти забезпечення України газом на наступну зиму.
Додано: Чет 23 тра, 2019 15:24
“...если Украина подготовится – будет (...) создана новая эффективная и способная управлять процессами оператора украинская ГТС...»
:facepalm:
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