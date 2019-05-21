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Коболєв назвав варіанти
забезпечення України газом на...

Коболєв назвав варіанти забезпечення України газом на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:24

Коболєв назвав варіанти забезпечення України газом на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю одному з телеканалів.

Дивися повний текст Коболєв назвав варіанти забезпечення України газом на наступну зиму.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:24

“...если Украина подготовится – будет (...) создана новая эффективная и способная управлять процессами оператора украинская ГТС...»
:facepalm:
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:32

Правильно он сказал "если". Ведь д***** президент может что угодно испоганить в один день...
Cytb
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:09

Иными словами, нет ни газа в хранилищах, ни денег на его покупку. Спасайся кто как может.
warlamp
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