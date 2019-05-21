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Коболєв назвав варіанти
забезпечення України газом на...

Коболєв назвав варіанти забезпечення України газом на...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:24

Коболєв назвав варіанти забезпечення України газом на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю одному з телеканалів.

Дивися повний текст Коболєв назвав варіанти забезпечення України газом на наступну зиму.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:24

“...если Украина подготовится – будет (...) создана новая эффективная и способная управлять процессами оператора украинская ГТС...»
:facepalm:
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:09

Иными словами, нет ни газа в хранилищах, ни денег на его покупку. Спасайся кто как может.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 23:28

назвал варианты обеспечения Украины газом на следующую зиму.

Варианты какие?
Дайте денег и побольше и мы на них купим вам газ? Потом. Если захотите. Так а нафик вы там, с миллионными зарплатами в месяц, такие красивые сидите? Думай.ТЕ заранее как свести баланс, а не можете - Давайдосвиданья :twisted:

Рассказал бы лучше андрюша, КАК он собрался обеспечить физическую поставку газа на восток и в центр страны - если транзитная труба будет стоять без давления?

Варианты он рассказал. Тьху :o
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 07:30

  EKO написав:а нафік ви там, з мільйонними зарплатами в місяць, такі красиві сидите? Думай.ТЕ заздалегідь як звести баланс, а не можете - Давайдосвіданья

Ну на свою зарплатню він на всю країну газу не купить, певно. Що ви від нього хочете, щоб він в трубу напукав і забезпечив би таким чином країну газом?
0mage0
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