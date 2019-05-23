Про це заявив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю одному з телеканалів.
Дивися повний текст Коболєв назвав варіанти забезпечення України газом на наступну зиму.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 тра, 2019 15:24
Коболєв назвав варіанти забезпечення України газом на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв назвав варіанти забезпечення України газом на наступну зиму.
Додано: Чет 23 тра, 2019 15:24
“...если Украина подготовится – будет (...) создана новая эффективная и способная управлять процессами оператора украинская ГТС...»
:facepalm:
Додано: Чет 23 тра, 2019 22:09
Иными словами, нет ни газа в хранилищах, ни денег на его покупку. Спасайся кто как может.
Додано: Чет 23 тра, 2019 23:28
назвал варианты обеспечения Украины газом на следующую зиму.
Варианты какие?
Дайте денег и побольше и мы на них купим вам газ? Потом. Если захотите. Так а нафик вы там, с миллионными зарплатами в месяц, такие красивые сидите? Думай.ТЕ заранее как свести баланс, а не можете - Давайдосвиданья
Рассказал бы лучше андрюша, КАК он собрался обеспечить физическую поставку газа на восток и в центр страны - если транзитная труба будет стоять без давления?
Варианты он рассказал. Тьху
Додано: П'ят 24 тра, 2019 07:30
Ну на свою зарплатню він на всю країну газу не купить, певно. Що ви від нього хочете, щоб він в трубу напукав і забезпечив би таким чином країну газом?
Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:34
И куда правительство дело 140 млрд.грн. ? Может на успешные реформы, тогда да Ну часть денег я вижу каждый день "Украина это не только место на карте". Может и остальные так же "эффективно" пристроены ?
Гройсман :
Можем почувствовать к зиме ...
P.S. Сочувствую Зеленскому, Петр Алексеевич со товарищами "подарков" наоставлял под каждым кустом. Как справлялся с этими вызовами Петр Алексеевич мы знаем, залезть в карман граждан, одолжить где то. Посмотрим что новая власть предложит.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:08
У Коболева есть ещё вариант поехать к маме в Майями
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
|