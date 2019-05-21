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На"Міст Кличка" витратять майже вдвічі більше, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 тра, 2019 15:44
Пропонуємо до обговорення:
Кошторисна вартість будівництва мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" у Києві зросла з 260 млн до 419,96 млн грн.
Дивися повний текст На\"Міст Кличка\" витратять майже вдвічі більше, ніж планувалося (документ)
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Додано: Чет 23 тра, 2019 15:44
Нормально чуваки тырят.
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