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На"Міст Кличка" витратять
майже вдвічі більше, ніж...

На"Міст Кличка" витратять майже вдвічі більше, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:44

На"Міст Кличка" витратять майже вдвічі більше, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
Кошторисна вартість будівництва мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" у Києві зросла з 260 млн до 419,96 млн грн.

Дивися повний текст На\"Міст Кличка\" витратять майже вдвічі більше, ніж планувалося (документ).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:44

Нормально чуваки тырят.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:21

Re: На"Міст Кличка" витратять майже вдвічі більше, ніж...

У зверушек забрать и на мостик кинуть.
Там на той радуге делать нечего. А если на Киев посмотреть, лучше на высотку подняться.
Востаннє редагувалось p_a_l в Чет 23 тра, 2019 16:22, всього редагувалось 1 раз.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:22

А боксёр быстро освоился в "команде".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:23

  sena_2008atp написав:А боксёр быстро освоился в "команде".

Что интересно. Умеет умножать на 2. Проезд на 2. Мостик на 2. Зачем церемониться.
Шулявский тоже на 2 умножат.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 17:01

Власти Киева нужно познакомить с понятием "приоритет", вместо того что бы тратить бюджет на реально важные проекты и ускорять их, а Киеве их немало(шулявка, трубы, теплоизоляция, мед. транспорт), тратят на проекты которые куда менее важны...
marchevskiiaa
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 07:27

420 це не майже вдвічі більше, ніж 260. Якби було десь 500, можна було б написати "майже вдвічі більше".
0mage0
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