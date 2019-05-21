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На"Міст Кличка" витратять майже вдвічі більше, ніж...
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Додано: Чет 23 тра, 2019 15:44
Пропонуємо до обговорення:
Кошторисна вартість будівництва мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" у Києві зросла з 260 млн до 419,96 млн грн.
Дивися повний текст На\"Міст Кличка\" витратять майже вдвічі більше, ніж планувалося (документ)
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R2
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Додано: Чет 23 тра, 2019 15:44
Нормально чуваки тырят.
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nalim
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Додано: Чет 23 тра, 2019 16:21
У зверушек забрать и на мостик кинуть.
Там на той радуге делать нечего. А если на Киев посмотреть, лучше на высотку подняться.
Востаннє редагувалось p_a_l
в Чет 23 тра, 2019 16:22, всього редагувалось 1 раз.
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p_a_l
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Додано: Чет 23 тра, 2019 16:22
А боксёр быстро освоился в "команде".
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sena_2008atp
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Додано: Чет 23 тра, 2019 16:23
sena_2008atp написав:
А боксёр быстро освоился в "команде".
Что интересно. Умеет умножать на 2. Проезд на 2. Мостик на 2. Зачем церемониться.
Шулявский тоже на 2 умножат.
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p_a_l
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Додано: Чет 23 тра, 2019 17:01
Власти Киева нужно познакомить с понятием "приоритет", вместо того что бы тратить бюджет на реально важные проекты и ускорять их, а Киеве их немало(шулявка, трубы, теплоизоляция, мед. транспорт), тратят на проекты которые куда менее важны...
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marchevskiiaa
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 07:27
420 це не майже вдвічі більше, ніж 260. Якби було десь 500, можна було б написати "майже вдвічі більше".
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0mage0
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:20
marchevskiiaa якщо уважно подивится на скрін, то якраз там прописано збільшення на 100млн. на медицину
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alex_o
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