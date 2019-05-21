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Зеленський хоче країну і уряд у смартфоні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 тра, 2019 17:06
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський з 27 травня разом зі своєю командою запускає онлайн-проект "Ліфт".
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Додано: Чет 23 тра, 2019 17:06
Желаю успеха первому нормальному президенту.
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