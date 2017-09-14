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Коли та скільки: ДФС назвала
нові штрафні санкції для...

Коли та скільки: ДФС назвала нові штрафні санкції для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 17:33

Коли та скільки: ДФС назвала нові штрафні санкції для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йждеться на сайті ДФС.

Дивися повний текст Коли та скільки: ДФС назвала нові штрафні санкції для \"єврономерів\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 17:33

Так есть стамбульская конвенция,она позволяет передачу управления третьим лицам.тр,что пишет таможня,это не важно.все международные договора,которые ратифицированны нашей страной,имеют приоритет над внутренними законами,и если есть суперечь законадательства,то все трактуется в пользу международного законадательства.
hennadiypanko
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