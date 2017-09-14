Про це йждеться на сайті ДФС.
Дивися повний текст Коли та скільки: ДФС назвала нові штрафні санкції для \"єврономерів\".
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Додано: Чет 23 тра, 2019 17:33
Коли та скільки: ДФС назвала нові штрафні санкції для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли та скільки: ДФС назвала нові штрафні санкції для \"єврономерів\".
Додано: Чет 23 тра, 2019 17:33
Так есть стамбульская конвенция,она позволяет передачу управления третьим лицам.тр,что пишет таможня,это не важно.все международные договора,которые ратифицированны нашей страной,имеют приоритет над внутренними законами,и если есть суперечь законадательства,то все трактуется в пользу международного законадательства.
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