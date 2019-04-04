|
|
|
Ліквідатор ВТБ Банку відсудив в "Електросталі" $26,4 млн
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 тра, 2019 19:33
Пропонуємо до обговорення:
15 травня Госпсуд м. Києва задовольнив позов ліквідатора ВТБ Банку до ТОВ “Електросталь” і ТОВ “Авентіна” (в справі №910/16158/14) та вирішив солідарно стягнути з відповідачів на користь позивача 26,4 млн дол заборгованості (за кредитним договором №70 від 23.12.2010).
Дивися повний текст Ліквідатор ВТБ Банку відсудив в \"Електросталі\" $26,4 млн
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88955
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 23 тра, 2019 19:33
Т.е. раньше в судах тупо за деньги тянули резину в таких делах, , потому что "банк страны агрессора", а вот теперь этим хитро-сделанным заёмщикам (долги платят только трусы?) ВТБ хана - государство в свою пользу вытянет из них все соки.
-
LutsMan
-
-
- Повідомлень: 616
- З нами з: 10.06.08
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|