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Світовий банк закликав Зеленського
зберегти "критично...

Світовий банк закликав Зеленського зберегти "критично...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 20:56

Світовий банк закликав Зеленського зберегти "критично...

Пропонуємо до обговорення:
За її словами, програма МВФ є "відмінним захистом для збереження макроекономічної стабільності в країні".

Дивися повний текст Світовий банк закликав Зеленського зберегти \"критично важливу\" співпрацю з МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 20:57

Что то пользы от МВФ не заметил... поднимите коммуналку а то МВФ денег не даст.. поднимите цену на газ а то не даст МВФ кредит... и так во всем. Доллар поднялся надо кредит МВФ отдавать...От кто то скажет а нафига той МВФ если от него только постоянно у нас что то поднимают? Он же не просто а в кредит дает деньги... Не проще ли сделать депо в госбанке под 5% годовых например и народ сам начнет кидать туда деньги? Оно и % не неизвестно какому дяде отдавать а своим согражданам и валюта после депо окончания с большой долей вероятности в стране и останется? Сколько там МВФ даст - 1 -1,5 лярда в год? Так и у населения на депо при норм % не меньше наберется..
Джон
 
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