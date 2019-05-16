На ринку житлової нерухомості збільшився попит. І зростання попиту триває.
Дивися повний текст Зростання продажів на ринку нерухомості до кінця травня може перевищити 8%.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 21:27
Зростання продажів на ринку нерухомості до кінця травня...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зростання продажів на ринку нерухомості до кінця травня може перевищити 8%.
Додано: Чет 23 тра, 2019 21:28
Удорожание строительства на КРЖН влияет мало, так как цена тут "за Киев". И никакого роста невидно. В стране жеппа. Странный прeзик, заруба во власти, отдача долгов, невыполнение бюджета, долг по коммуналке, необходимость закупать газ, непонятки с Приватом, возможное отсутствие транзита газа в следующем году, свал в Польшу. Просто заводили бабло под ОВГЗ, чтоб сейчас уже начинать выводить и сделать Зеле какашку, а многие еще не сняли розовые очки.
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