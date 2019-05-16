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Зростання продажів на ринку
нерухомості до кінця травня...

Зростання продажів на ринку нерухомості до кінця травня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:28

Зростання продажів на ринку нерухомості до кінця травня...

Пропонуємо до обговорення:
На ринку житлової нерухомості збільшився попит. І зростання попиту триває.

Дивися повний текст Зростання продажів на ринку нерухомості до кінця травня може перевищити 8%.
R2
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