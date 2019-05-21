Із такою заявою виступив у четвер директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс.
Дивися повний текст У МВФ розповіли, коли можуть поновити співпрацю з Україною.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:19
У МВФ розповіли, коли можуть поновити співпрацю з Україною
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Дивися повний текст У МВФ розповіли, коли можуть поновити співпрацю з Україною.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:19
Юльку мылят в премьеры? Это будет жеппа. Все что она предлагает, это снизить тарифы на газ. Все, больше предложений нет! И стоит напомнить прошлые достижения, как она умудрилась за 1.5 года:
- увеличить гос. долг на 20 ярдов
- прокакать ЗВР на 10 ярдов
- опустить ВВП более чем на 15% в упавшей гривне
- обвалить гривну более чем в 1.5 раза
- устроить банкран и объявить мораторий на снятие вкладов
- подписать кабальный газовый контракт
- похихикать с путлером во время его нападения на Грузию
Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:36
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"Новые лица" так и прут.
73%-м нужно воочию убедится, что кухарка не может управлять государством
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