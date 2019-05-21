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У МВФ розповіли, коли можуть
поновити співпрацю з Україною

У МВФ розповіли, коли можуть поновити співпрацю з Україною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:19

У МВФ розповіли, коли можуть поновити співпрацю з Україною

Пропонуємо до обговорення:
Із такою заявою виступив у четвер директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс.

Дивися повний текст У МВФ розповіли, коли можуть поновити співпрацю з Україною.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:19

Юльку мылят в премьеры? Это будет жеппа. Все что она предлагает, это снизить тарифы на газ. Все, больше предложений нет! И стоит напомнить прошлые достижения, как она умудрилась за 1.5 года:
- увеличить гос. долг на 20 ярдов
- прокакать ЗВР на 10 ярдов
- опустить ВВП более чем на 15% в упавшей гривне
- обвалить гривну более чем в 1.5 раза
- устроить банкран и объявить мораторий на снятие вкладов
- подписать кабальный газовый контракт
- похихикать с путлером во время его нападения на Грузию
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:36

hxbbgaf
"Новые лица" так и прут.
73%-м нужно воочию убедится, что кухарка не может управлять государством :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:20

Подскажите, какой стране стало жить лучше после помощи МВФ???
сова
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:26

  сова написав:Подскажите, какой стране стало жить лучше после помощи МВФ???

Сербия в 2018 удачно закончила программу. Корея, Польша, Бразилия, Иордания.

Нужно понимать, что они лишь дают деньги под очень низкие проценты, а если деньги воруют, то как они эти должны контролировать? Вводить внешнее управление страной? Сразу крики начнутся об узурпации.

Давайте не будем брать денег вообще. Ни у кого. Будем жить как в Африке, зато свободные :lol:

Короче, не МВФ нужно обвинять в своих бедах, а себя и своих сограждан, которые к власти воров допускают.
myshapiton
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