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У МВФ розповіли, коли можуть поновити співпрацю з Україною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 тра, 2019 00:02
Сергій_М
О специалист по московии доступно разъяснит что к чему
Деятельность фонда далеко не всегда однозначна и критике подвергалась не раз, и на примере нашей страны я скажу не зря подвергалась.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 14:18
safonovstanislav написав:
Задача МВФ не улучшить жизнь населения страны, а заработать на нём. Поэтому всё сводится к увеличить цену на газ, повысить пенсионный возраст, продать землю и т. д. Это не благотворительная организация. Взял деньги, покажи, что ты делаешь всё, чтоб их в будущем была возможность вернуть. А жизнь людей их не интересует от слова совсем
дофига заработаешь на 3%, плюс с рисками невозврата. целью МВФ не есть заработок, а поддержка самых слабых экономик
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Додано: Суб 25 тра, 2019 14:19
myshapiton написав: сова написав:
Подскажите, какой стране стало жить лучше после помощи МВФ???
Сербия в 2018 удачно закончила программу. Корея, Польша, Бразилия, Иордания.
еще латвия или литва успешно выполнили программу МВФ и вернули кредиты. постоянно их путаю
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