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У МВФ розповіли, коли можуть поновити співпрацю з Україною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 тра, 2019 00:02
Сергій_М
О специалист по московии доступно разъяснит что к чему
Деятельность фонда далеко не всегда однозначна и критике подвергалась не раз, и на примере нашей страны я скажу не зря подвергалась.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 14:18
safonovstanislav написав:
Задача МВФ не улучшить жизнь населения страны, а заработать на нём. Поэтому всё сводится к увеличить цену на газ, повысить пенсионный возраст, продать землю и т. д. Это не благотворительная организация. Взял деньги, покажи, что ты делаешь всё, чтоб их в будущем была возможность вернуть. А жизнь людей их не интересует от слова совсем
дофига заработаешь на 3%, плюс с рисками невозврата. целью МВФ не есть заработок, а поддержка самых слабых экономик
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Суб 25 тра, 2019 14:19
myshapiton написав: сова написав:
Подскажите, какой стране стало жить лучше после помощи МВФ???
Сербия в 2018 удачно закончила программу. Корея, Польша, Бразилия, Иордания.
еще латвия или литва успешно выполнили программу МВФ и вернули кредиты. постоянно их путаю
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Додано: Суб 25 тра, 2019 15:23
trololo написав: safonovstanislav написав:
Задача МВФ не улучшить жизнь населения страны, а заработать на нём. Поэтому всё сводится к увеличить цену на газ, повысить пенсионный возраст, продать землю и т. д. Это не благотворительная организация. Взял деньги, покажи, что ты делаешь всё, чтоб их в будущем была возможность вернуть. А жизнь людей их не интересует от слова совсем
дофига заработаешь на 3%, плюс с рисками невозврата. целью МВФ не есть заработок, а поддержка самых слабых экономик
3% в год от $1000 это не много. А вот 3% от $1 000 000 000 уже неплохо. Особенно неплохо 3% смотрятся, если сравнить со ставками по депозитам в американских банках. Ну, и, конечно же, большую сговорчивость руководства стран, сидящих на кредитной игле, никто не отменял.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 11:04
Джон написав:
Все познаеться в сравнении..
hxbbgaf написав:
- обвалить гривну более чем в 1.5 раза
в то время был ОБЩЕМИРОВОЙ кризис.... не стоит лгать... а вот на сколько обвалили гривну лерка и Ко под патронатом Пети?
3.5+ раза..
hxbbgaf написав:
- похихикать с путлером во время его нападения на Грузию
зато не пожимала руку в Минске когда его бандиты он убивали граждан Украины..
hxbbgaf написав:
и объявить мораторий на снятие вкладов
конечно зачем мораторий если можно обанкротить сами банки а самый крупный отжать)).. дилетантка согласен)).
hxbbgaf написав:
Юльку мылят в премьеры? Это будет жеппа.
только вот вопрос , а кому она будет?))
Обять битва ботов. Никто не оправдывает ни тех ворюг, ни этих. А пока боты бьются, а народ выбирает между двух говн, страна идет по кизде. И что-то выборочно. Гос. долг за последние 5 лет не вырос, а ЗВР даже выросли на 10 ярдов по сравнению с летом 2014-го, а Юлька за 1.5 года умудрилась нарастить гос. долг на 20 ярдов и покакать ЗВР с 38 летом 2008-го до 25 в феврале 2010-го.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 18:46
Сливайте недвигу. Юлькин рекорд - это обвал цены на недвигу вдвое за 2 месяца в мирное время в самом начале 2009-го. Это, наверное, можно вносить в книгу рекордов Гинееса.
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