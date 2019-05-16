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Коломойський допускає, що може
знову стати співвласником...

Коломойський допускає, що може знову стати співвласником...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:13

Коломойський допускає, що може знову стати співвласником...

Пропонуємо до обговорення:
При цьому він додав, що він не хоче дестабілізувати ні ПриватБанк, ні банківську систему.

Дивися повний текст Коломойський допускає, що може знову стати співвласником ПриватБанку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:13

"При этом он добавил, что не хочет дестабилизировать ни ПриватБанк, ни банковскую систему отменой национализации финучреждения."

Я не хочу, но так получается, отток депозитов уже пошел с Привата, и банк недавно писал по этому поводу, и будет продолжаться. Если он связан с Зеленским хоть как то, то это ему не помогает вообще.
А если кто то обидел Коломойского, так пусть заберет лучше пару заводов у того олигарха на которого обижен. А не у страны и народа! А, ну да, у олигарха, кишка тонка.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:29

ха-ха, коломойша хоче забрати 60млрд із 150, які НБУ туди залив, щоб закрити дірку. це вже просто злива в очі зелекторату.
alex_o
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 20:00

Как Коломойский с Боголюбовым вывели почти $2 млрд из ПриватБанка
ReAlex
 
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