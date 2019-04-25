Заборонено керувати автомобілем з рівнем протектора шини нижче допустимого значення.
Дивися повний текст Які штрафи чекають автолюбителів за стерті покришки (інфографіка).
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:51
Які штрафи чекають автолюбителів за стерті покришки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які штрафи чекають автолюбителів за стерті покришки (інфографіка).
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:51
Здесь есть редактор, который исправляет грамматические ошибки, и юрист, который следит, чтобы не постили фигню?
Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:23
Как инспектор проводит замер высоты протектора в дорожных условиях? Что бы утверждать о нарушениях и
выписать штраф.
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