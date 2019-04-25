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Які штрафи чекають автолюбителів
за стерті покришки...

Які штрафи чекають автолюбителів за стерті покришки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:51

Які штрафи чекають автолюбителів за стерті покришки...

Пропонуємо до обговорення:
Заборонено керувати автомобілем з рівнем протектора шини нижче допустимого значення.

Дивися повний текст Які штрафи чекають автолюбителів за стерті покришки (інфографіка).
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:23

Как инспектор проводит замер высоты протектора в дорожных условиях? Что бы утверждать о нарушениях и
выписать штраф.
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