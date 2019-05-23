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РФ може припинити транзит газу
на територію України вже...

РФ може припинити транзит газу на територію України вже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:04

РФ може припинити транзит газу на територію України вже...

Пропонуємо до обговорення:
Російська Федерація може припинити транзит газу на територію України вже з 2020 року. Про це заявив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв’ю одному з телеканалів, передає УНН.

Дивися повний текст РФ може припинити транзит газу на територію України вже з 2020 року.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:04

Посмотрим сохранятся ли тезисы что мы покупаем газ в Европе а не в России. Что-то кажется что этот импорт быстро иссякнет, как и отсутствие транзита.
Sunny256
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