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Запуск ринку землі сприятиме зростанню економіки України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:11
Пропонуємо до обговорення:
Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен висловила надію, що новий президент і новий уряд України візьмуть на себе зобов'язання зняти мораторій на продаж земель сільгосппризначення.
Дивися повний текст Запуск ринку землі сприятиме зростанню економіки України до 2% щорічно - СБ
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:11
Ох і заживуть після продажу сільгоспземлі пересічні!
Щоб ще більше підняти вартість землі і збільшити відсоток економічного зростання певної національної меншини, пропоную попередньо прийняти Закон "Про заборону міграції пересічних, проживаючих у селах". Один з варіантів: видавати їм паспорт з відміткою "дозвіл на пересування не далі 1 км від меж певного села".
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awant
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:29
Денег наворовали, можно и землю скупать. А этих иностранных ********** вообще пускать к земле нельзя!!!
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сова
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:38
сова написав:
Денег наворовали, можно и землю скупать. А этих иностранных ********** вообще пускать к земле нельзя!!!
Чему быть, того не миновать. Увы других путей нет. Другой вопрос подойти к этому цивилизованно. Не сложно например создать платформу которая могла позволить владельцу земли без шуму и пыли сдать ее в аренду не выходя из дома и это могло бы быть намного выгоднее чем продавать.
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Igorten
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