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В Україні можуть знизитися
ціни на електроенергію

В Україні можуть знизитися ціни на електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:22

В Україні можуть знизитися ціни на електроенергію

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу.

Дивися повний текст В Україні можуть знизитися ціни на електроенергію.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:22

2% від запланованих на 2022 рік 6 грн за кВт (це ціна європейська, а ми наче європейці) нібито не багато, але і за це маємо бути щиро вдячні пану Ахматову.
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Ключевое слово "могут".
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