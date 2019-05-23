Про це заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу.
Дивися повний текст В Україні можуть знизитися ціни на електроенергію.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:22
В Україні можуть знизитися ціни на електроенергію
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Дивися повний текст В Україні можуть знизитися ціни на електроенергію.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:22
2% від запланованих на 2022 рік 6 грн за кВт (це ціна європейська, а ми наче європейці) нібито не багато, але і за це маємо бути щиро вдячні пану Ахматову.
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