Про це повідомляє Держстат.
Дивися повний текст Держстат назвав частку комуналки в місячних витратах українців.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:08
Держстат назвав частку комуналки в місячних витратах...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держстат назвав частку комуналки в місячних витратах українців.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:08
Я конечно сильно извиняюсь, но!!!!! Это не соответствует действительности, особенно если в семье ребенок!!!!!
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