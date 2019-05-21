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Держстат назвав частку комуналки
в місячних витратах...

Держстат назвав частку комуналки в місячних витратах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:08

Держстат назвав частку комуналки в місячних витратах...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Держстат.

Дивися повний текст Держстат назвав частку комуналки в місячних витратах українців.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:08

Я конечно сильно извиняюсь, но!!!!! Это не соответствует действительности, особенно если в семье ребенок!!!!!
сова
 
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