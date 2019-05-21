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Держстат назвав частку комуналки
в місячних витратах...

Держстат назвав частку комуналки в місячних витратах...
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  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:08

Держстат назвав частку комуналки в місячних витратах...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Держстат.

Дивися повний текст Держстат назвав частку комуналки в місячних витратах українців.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:08

Я конечно сильно извиняюсь, но!!!!! Это не соответствует действительности, особенно если в семье ребенок!!!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:32

1080 грн. в месяц? Откуда цифры такие? Или они и субсидии сюда посчитали?
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:01

  сова написав:Я конечно сильно извиняюсь, но!!!!! Это не соответствует действительности, особенно если в семье ребенок!!!!!

А по-моєму досить відповідає. Уважно читали? - "Середній еквівалентний розмір домогосподарства становить 2,11 осіб."
Діліть цифри приблизно на 2 і одержите цифри на людину.
Досить правдиві цифри.
Ви напевне в Києві живете, тому вважаєте цифри нереальні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:10

Re: Держстат назвав частку комуналки в місячних витратах...

  andrijk777 написав:А по-моєму досить відповідає. Уважно читали? - "Середній еквівалентний розмір домогосподарства становить 2,11 осіб."
Діліть цифри приблизно на 2 і одержите цифри на людину.
Досить правдиві цифри.

В статті написано, що це витрати ДОМОГОСПОДАРСТВА. Тобто ділити якраз не треба.
На продовольчі товари одне господарство витрачало 3 792 грн на місяць (48,4% від загальних витрат), на непродовольчі товари – 2 281 грн або 29,0%, на послуги – 1 156 грн, або 14,6% (у тому числі на оплату житла, комунальних продуктів та послуг – 1080 грн, або 13,7%).
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:13

  andrijk777 написав:"Середній еквівалентний розмір домогосподарства становить 2,11 осіб."

На 10 семей один ребенок. Вот они, достижения, в цифрах.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:17

Re: Держстат назвав частку комуналки в місячних витратах...

  nalim написав:1080 грн. в месяц? Откуда цифры такие? Или они и субсидии сюда посчитали?


Ну у нас как всегда, методология отсутствует, плюнули цифрами и пошли дальше. Но если нет иного и брали фактические расходы, то возможно это с субсидией, уж больно цифра мелкая. Да и интересно взглянуть на состав "домогосподарств" сколько крупные города, сколько райцентры, сколько сельских, не секрет что в деревнях многие прикрутили газ и рубят соседние леса :( , в общем расчете может и мелочь, но все же, для понятия общей картины было бы интересно.
Востаннє редагувалось Igorten в П'ят 24 тра, 2019 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:24

Faceless
А що це за таке ДОМОГОСПОДАРСТВО 2,11 людини???
Я + дружина = 2 людини. А діти? А якщо я живу з батьками, то фактично ми теж одне домогосподарство. Як це розуміти?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:29

  andrijk777 написав:Faceless
А що це за таке ДОМОГОСПОДАРСТВО 2,11 людини???
Я + дружина = 2 людини. А діти? А якщо я живу з батьками, то фактично ми теж одне домогосподарство. Як це розуміти?


У вас в квартире 2 человека, в соседней 3, в общем 5, в среднем 2,5. А как они считали как я уже сказал, один бог знает ... ну и они. Есть куча одиноких пенсионеров и т.д. и т.п. в итоге насчитали так.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:36

На продовольственные товары одно хозяйство тратило 3 792 грн в месяц

Семья спартанцев: тратят 126,4 грн. в день на 2,11 человек или 59,90 грн на человека в день.
Про коммуналку я лучше промолчу.

P.S. Напомнило:
Зображення
Востаннє редагувалось PSL в П'ят 24 тра, 2019 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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