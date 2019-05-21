Про це повідомляє Держстат.
Дивися повний текст Держстат назвав частку комуналки в місячних витратах українців.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:08
Держстат назвав частку комуналки в місячних витратах...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держстат назвав частку комуналки в місячних витратах українців.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:08
Я конечно сильно извиняюсь, но!!!!! Это не соответствует действительности, особенно если в семье ребенок!!!!!
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:32
1080 грн. в месяц? Откуда цифры такие? Или они и субсидии сюда посчитали?
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:01
А по-моєму досить відповідає. Уважно читали? - "Середній еквівалентний розмір домогосподарства становить 2,11 осіб."
Діліть цифри приблизно на 2 і одержите цифри на людину.
Досить правдиві цифри.
Ви напевне в Києві живете, тому вважаєте цифри нереальні.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:10
Re: Держстат назвав частку комуналки в місячних витратах...
В статті написано, що це витрати ДОМОГОСПОДАРСТВА. Тобто ділити якраз не треба.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:13
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:17
Re: Держстат назвав частку комуналки в місячних витратах...
Ну у нас как всегда, методология отсутствует, плюнули цифрами и пошли дальше. Но если нет иного и брали фактические расходы, то возможно это с субсидией, уж больно цифра мелкая. Да и интересно взглянуть на состав "домогосподарств" сколько крупные города, сколько райцентры, сколько сельских, не секрет что в деревнях многие прикрутили газ и рубят соседние леса , в общем расчете может и мелочь, но все же, для понятия общей картины было бы интересно.
Востаннє редагувалось Igorten в П'ят 24 тра, 2019 13:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:24
Faceless
А що це за таке ДОМОГОСПОДАРСТВО 2,11 людини???
Я + дружина = 2 людини. А діти? А якщо я живу з батьками, то фактично ми теж одне домогосподарство. Як це розуміти?
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:29
У вас в квартире 2 человека, в соседней 3, в общем 5, в среднем 2,5. А как они считали как я уже сказал, один бог знает ... ну и они. Есть куча одиноких пенсионеров и т.д. и т.п. в итоге насчитали так.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:36
Семья спартанцев: тратят 126,4 грн. в день на 2,11 человек или 59,90 грн на человека в день.
Про коммуналку я лучше промолчу.
P.S. Напомнило:
Востаннє редагувалось PSL в П'ят 24 тра, 2019 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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