Держстат назвав частку комуналки в місячних витратах...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:38
Проезд, если ездить только на метро порядка 700 грн. " В среднем на продукты и коммунальные услуги одно домохозяйство из 2,11 человек тратило 602 грн в месяц." - это о чём?
Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:02
Так і рахували. Одинокий пенсіонер(на папері) - одне домогосподарство. Неодружена людина(дитина) 18 років - одне домогосподарство.
Але ФАКТИЧНО цей пенсіонер в 80% живе не сам(наприклад з дітьми). Людина в 18 років - 90% живе з батьками.
Ось і все.
Тому по факту ці цифри можна ділити на 2 і не заморочуватись.
|