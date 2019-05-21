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Держстат назвав частку комуналки
в місячних витратах...

Держстат назвав частку комуналки в місячних витратах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:38

Проезд, если ездить только на метро порядка 700 грн. " В среднем на продукты и коммунальные услуги одно домохозяйство из 2,11 человек тратило 602 грн в месяц." - это о чём?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:02

  Igorten написав:
  andrijk777 написав:Faceless
А що це за таке ДОМОГОСПОДАРСТВО 2,11 людини???
Я + дружина = 2 людини. А діти? А якщо я живу з батьками, то фактично ми теж одне домогосподарство. Як це розуміти?


У вас в квартире 2 человека, в соседней 3, в общем 5, в среднем 2,5. А как они считали как я уже сказал, один бог знает ... ну и они. Есть куча одиноких пенсионеров и т.д. и т.п. в итоге насчитали так.

Так і рахували. Одинокий пенсіонер(на папері) - одне домогосподарство. Неодружена людина(дитина) 18 років - одне домогосподарство.
Але ФАКТИЧНО цей пенсіонер в 80% живе не сам(наприклад з дітьми). Людина в 18 років - 90% живе з батьками.
Ось і все.
Тому по факту ці цифри можна ділити на 2 і не заморочуватись.
andrijk777
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