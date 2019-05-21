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Держстат назвав частку комуналки в місячних витратах...
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:36
У меня коммунальные услуги составляют в среднем 3 тыс. грн.,что в 3 раза больше статистических. Соответственно согласно статистики моя семья из трех человек должна жить в квартире не 66 кв.м, а ютиться в квартире ОБЩЕЙ площадью 22 кв.м. или кто-то мне пытается доказать, что мы при Петре Двуликом отлично жили?
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leo19732703
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:38
Проезд, если ездить только на метро порядка 700 грн. " В среднем на продукты и коммунальные услуги одно домохозяйство из 2,11 человек тратило 602 грн в месяц." - это о чём?
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Moimir
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:02
Igorten написав: andrijk777 написав:Faceless
А що це за таке ДОМОГОСПОДАРСТВО 2,11 людини???
Я + дружина = 2 людини. А діти? А якщо я живу з батьками, то фактично ми теж одне домогосподарство. Як це розуміти?
У вас в квартире 2 человека, в соседней 3, в общем 5, в среднем 2,5. А как они считали как я уже сказал, один бог знает ... ну и они. Есть куча одиноких пенсионеров и т.д. и т.п. в итоге насчитали так.
Так і рахували. Одинокий пенсіонер(на папері) - одне домогосподарство. Неодружена людина(дитина) 18 років - одне домогосподарство.
Але ФАКТИЧНО цей пенсіонер в 80% живе не сам(наприклад з дітьми). Людина в 18 років - 90% живе з батьками.
Ось і все.
Тому по факту ці цифри можна ділити на 2 і не заморочуватись.
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andrijk777
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:04
p_a_l написав: andrijk777 написав:
"Середній еквівалентний розмір домогосподарства становить 2,11 осіб."
На 10 семей один ребенок. Вот они, достижения, в цифрах.
Например, есть 10 квартир = 10 домохозяйств, в которых:
- В трех - живут по одному
- В трех - живут пары, без детей
- В двух - живут пары с одним ребенком
- Еще в двух - пары с двумя детьми
Итого средний размер домохозяйства 2,3 человека
Семей - 7, детей 4 (а если посчитать, что дети могут жить отдельно), то можно и 7 детей на 7 семей
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Faceless
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:09
andrijk777 написав:
Тому по факту ці цифри можна ділити на 2 і не заморочуватись.
Походу Держстат так и делал ... не заморачивался
Где поделил, где умножил, как там в песне "Я его слепила из того что было А потом что было то и полюбила"
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Igorten
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:14
Igorten написав: andrijk777 написав:
Тому по факту ці цифри можна ділити на 2 і не заморочуватись.
Походу Держстат так и делал ... не заморачивался
Где поделил, где умножил, как там в песне "Я его слепила из того что было А потом что было то и полюбила"
Так хто сперечається...
Підсумували всю "оплату" за комуналку, поділили на всіх людей, помножили на кількість домогосподарств і одержали цифру.
Важко? - ні. Реально порахувати? - так. Можна по-іншому? - сумніваюсь. Відповідає дійсності? - По-моєму так.
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andrijk777
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:21
andrijk777 написав:
Важко? - ні. Реально порахувати? - так. Можна по-іншому? - сумніваюсь. Відповідає дійсності? - По-моєму так.
Извините но данные цифры абсолютно бесполезны. Это как взять например ... живете вы в доме, работаете дворником, получаете минималку, жены у вас нет, а детей полная хата еще пенсионеры на голове сидят, а сосед у вас Ахметов Ринат ... , а вместе в среднем, по статистике вы очень даже охренительно живете
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Igorten
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:38
Faceless написав: p_a_l написав:
На 10 семей один ребенок. Вот они, достижения, в цифрах.
Например, есть 10 квартир = 10 домохозяйств, в которых:
- В трех - живут по одному
- В трех - живут пары, без детей
- В двух - живут пары с одним ребенком
- Еще в двух - пары с двумя детьми
Итого средний размер домохозяйства 2,3 человека
Семей - 7, детей 4 (а если посчитать, что дети могут жить отдельно), то можно и 7 детей на 7 семей
Добавьте 3-и матери одиночки с одним ребёнком и картина маслом.
Забыл ещё с десяток квартир с пенсионными парами.
Вот она демография наша, аж слеза скатилась.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:07
200 евро .. Африка посреди Европы
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qas
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:24
qas написав:
200 евро .. Африка посреди Европы
Африка разная бывает, может и догонять придется.
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