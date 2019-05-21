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Держстат назвав частку комуналки
в місячних витратах...

Держстат назвав частку комуналки в місячних витратах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:33

Re: Держстат назвав частку комуналки в місячних витратах...

И опять традиционный плачь и стогин про дорогую коммуналку от зубожилых с айфонами. Опять придется продавать доллары...
Неразговорчивый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:51

  Неразговорчивый написав:И опять традиционный плачь и стогин про дорогую коммуналку от зубожилых с айфонами. Опять придется продавать доллары...

Продайте лучше айфон. Или в этом и есть вся статусность, даже с долгами?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:17

Re: Держстат назвав частку комуналки в місячних витратах...

Я вот в упор не понимаю, КАК может у кого-то коммуналка съедать 70% дохода (как иногда плачутся)? Это что, надо в одиночку жить в трёшке и получать минимальную ЗП?
А для пенсионеров субсидии есть.
Я, конечно, не совсем характерный случай, но всё-таки: живу 1 в однокомнатной квартире, и коммуналка у меня летом ~5-6% зарплаты, зимой ~12-13%, при том, что ЗП у меня даже чуть ниже "средней по госстату".
Darkin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:26

  Darkin написав:Я вот в упор не понимаю, КАК может у кого-то коммуналка съедать 70% дохода (как иногда плачутся)? Это что, надо в одиночку жить в трёшке и получать минимальную ЗП?
А для пенсионеров субсидии есть.
Я, конечно, не совсем характерный случай, но всё-таки: живу 1 в однокомнатной квартире, и коммуналка у меня летом ~5-6% зарплаты, зимой ~12-13%, при том, что ЗП у меня даже чуть ниже "средней по госстату".

Тому хто пише з Кремля може.
Може навіть 100% з'їдати.
*ваша цифра 12-13% є підтвердженням цифрам зі статті(13,7%).
andrijk777
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