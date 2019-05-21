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Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:33
Re: Держстат назвав частку комуналки в місячних витратах...
И опять традиционный плачь и стогин про дорогую коммуналку от зубожилых с айфонами. Опять придется продавать доллары...
Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:51
Продайте лучше айфон. Или в этом и есть вся статусность, даже с долгами?
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:17
Re: Держстат назвав частку комуналки в місячних витратах...
Я вот в упор не понимаю, КАК может у кого-то коммуналка съедать 70% дохода (как иногда плачутся)? Это что, надо в одиночку жить в трёшке и получать минимальную ЗП?
А для пенсионеров субсидии есть.
Я, конечно, не совсем характерный случай, но всё-таки: живу 1 в однокомнатной квартире, и коммуналка у меня летом ~5-6% зарплаты, зимой ~12-13%, при том, что ЗП у меня даже чуть ниже "средней по госстату".
Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:26
Тому хто пише з Кремля може.
Може навіть 100% з'їдати.
*ваша цифра 12-13% є підтвердженням цифрам зі статті(13,7%).
Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:34
Средний показатель по микрорайону на однушку на одного запад. регион:
ЦО - 1800 или 150 летом, Канализация - 36, газ - 85, мусор - 18, Вода - 28, Квартплата - 180, Электр. - 250. Итого 2400 или 750 летом. Средняя зарплата около 8К. Считайте. Летом 10%, зимой 30%.
На трешку 69-72 метра ЦО зимой 2900-3200 грн.
Если бы не было проблемы то не было бы статистики.
Задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) за январь составила 62,6 млрд гривен. В декабре коммунальные долги населения составляло 55,6 млрд гривен. Таким образом, за месяц сумма выросла на 7 млрд гривен.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 24 тра, 2019 20:25
Re: Держстат назвав частку комуналки в місячних витратах...
Зубожилый народ просто в упор не понимает, как можно отдавать свои кровные заработанные за какую-то коммуналку! Лучше их пропить или прокурить, ну или айфон купить. А коммуналку государство должно обеспечивать, оно ведь забрало сбережения граждан 30 лет назад! Забрало даже у тех, кто сбережений еще тогда не имел!
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