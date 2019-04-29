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Кабмін визначився, як
перевірятиме отримувачів соцвиплат

Кабмін визначився, як перевірятиме отримувачів соцвиплат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:36

Кабмін визначився, як перевірятиме отримувачів соцвиплат

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі Міністерства фінансів України.

Дивися повний текст Кабмін визначився, як перевірятиме отримувачів соцвиплат.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:36

"..... верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий и других социальных выплат, осуществляемых за счет государственных средств." А причем здесь пенсии??? Или их так же будут лишать??????
сова
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:52

Re: Кабмін визначився, як перевірятиме отримувачів соцвиплат

  сова написав:А причем здесь пенсии?
Пенсии - это тоже доход, что тут непонятно то
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:26

Вы меня умиляете! Пенсия - это собственность человека, оплаченная за время получения ЗП. Со всеми остальным контроль действительно необходим! Пенсия - это не доход, а долг государства перед человеком!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:52

Re: Кабмін визначився, як перевірятиме отримувачів соцвиплат

сова написав:Вы меня умиляете! Пенсия - это собственность человека, оплаченная за время получения ЗП. Со всеми остальным контроль действительно необходим! Пенсия - это не доход, а долг государства перед человеком!!!
Вы точно бухгалтер? А то больше на школьницу похоже.
Faceless
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