Про це повідомили в прес-службі Міністерства фінансів України.
Дивися повний текст Кабмін визначився, як перевірятиме отримувачів соцвиплат.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:36
Кабмін визначився, як перевірятиме отримувачів соцвиплат
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін визначився, як перевірятиме отримувачів соцвиплат.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:36
"..... верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий и других социальных выплат, осуществляемых за счет государственных средств." А причем здесь пенсии??? Или их так же будут лишать??????
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:52
Re: Кабмін визначився, як перевірятиме отримувачів соцвиплат
Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:26
Вы меня умиляете! Пенсия - это собственность человека, оплаченная за время получения ЗП. Со всеми остальным контроль действительно необходим! Пенсия - это не доход, а долг государства перед человеком!!!
Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:52
Re: Кабмін визначився, як перевірятиме отримувачів соцвиплат
Вы точно бухгалтер? А то больше на школьницу похоже.
|