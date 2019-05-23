І хоча вже вдень у Кабміні спростували заяву про припинення роботи МВФ в Україні.
Дивися повний текст Скільки грошей дав МВФ Україні (інфографіка).
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:44
Скільки грошей дав МВФ Україні (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки грошей дав МВФ Україні (інфографіка).
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:44
Как не прискорбно, но МВФ мне почему то напоминает наркодиллера. Как в 2008 присели, так теперь без этого не можем. И если они такие хорошие и правильные и дают такие замечательные советы и выдвигаю такие правильные требования, то где результат с 2008 года ( Успехи отдельных граждан я не беру во внимание ) ? И тем не менее продолжают давать, а наши с радостью берут, дело то понятное отдавать же не им лично . В общем чет с тем МВФ не так, походу они никак не поймут нашу специфику или им по большому пофигу, главное вернуть свое, что они рано или поздно сделают тем или иным способом А может это не институт финансирования и помощи, а институт влияния, а деньги дело 10-е, тогда все становится на свои места и график заимствований это как бы подтверждает.
Востаннє редагувалось Igorten в П'ят 24 тра, 2019 13:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:46
Igorten Как сейчас помню! Выдает МВФ очередной транш нашей власти, а народ как поднимится, как выйдет на улицы, как закричит: "Не нужно нашим ворам давать деньги, которые потом нам, народу, отдавать!" Вот такой вот умный народ.
Сразу стало жить лучше и подняли страну без всяких кредитов.
Напоминает нашу страну? Значит проблема не в МВФ, наверно.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:56
Re: Скільки грошей дав МВФ Україні (інфографіка)
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