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Скільки грошей дав МВФ
Україні (інфографіка)

Скільки грошей дав МВФ Україні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:44

Скільки грошей дав МВФ Україні (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
І хоча вже вдень у Кабміні спростували заяву про припинення роботи МВФ в Україні.

Дивися повний текст Скільки грошей дав МВФ Україні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:44

Как не прискорбно, но МВФ мне почему то напоминает наркодиллера. Как в 2008 присели, так теперь без этого не можем. И если они такие хорошие и правильные и дают такие замечательные советы и выдвигаю такие правильные требования, то где результат с 2008 года ( Успехи отдельных граждан я не беру во внимание :) ) ? И тем не менее продолжают давать, а наши с радостью берут, дело то понятное отдавать же не им лично :( . В общем чет с тем МВФ не так, походу они никак не поймут нашу специфику или им по большому пофигу, главное вернуть свое, что они рано или поздно сделают тем или иным способом :) А может это не институт финансирования и помощи, а институт влияния, а деньги дело 10-е, тогда все становится на свои места и график заимствований это как бы подтверждает.
Востаннє редагувалось Igorten в П'ят 24 тра, 2019 13:07, всього редагувалось 1 раз.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:00

Нет уж они нам и надавали.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:46

Igorten Как сейчас помню! Выдает МВФ очередной транш нашей власти, а народ как поднимится, как выйдет на улицы, как закричит: "Не нужно нашим ворам давать деньги, которые потом нам, народу, отдавать!" Вот такой вот умный народ.

Сразу стало жить лучше и подняли страну без всяких кредитов.

Напоминает нашу страну? Значит проблема не в МВФ, наверно.
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:56

Re: Скільки грошей дав МВФ Україні (інфографіка)

  myshapiton написав:Значит проблема не в МВФ, наверно.


Извините но у вас весьма примитивный взгляд как с моей колокольни. Я неоднократно говорил что на истину не претендую. Но вопросы возникают почему так получается. Вы там сильно подняли страну за кредиты ??? Вот то то и оно.
Igorten
 
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