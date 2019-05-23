Скільки грошей дав МВФ Україні (інфографіка)

Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:44

Как не прискорбно, но МВФ мне почему то напоминает наркодиллера. Как в 2008 присели, так теперь без этого не можем. И если они такие хорошие и правильные и дают такие замечательные советы и выдвигаю такие правильные требования, то где результат с 2008 года ( Успехи отдельных граждан я не беру во внимание) ? И тем не менее продолжают давать, а наши с радостью берут, дело то понятное отдавать же не им лично. В общем чет с тем МВФ не так, походу они никак не поймут нашу специфику или им по большому пофигу, главное вернуть свое, что они рано или поздно сделают тем или иным способомА может это не институт финансирования и помощи, а институт влияния, а деньги дело 10-е, тогда все становится на свои места и график заимствований это как бы подтверждает.