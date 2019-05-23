І хоча вже вдень у Кабміні спростували заяву про припинення роботи МВФ в Україні.
Дивися повний текст Скільки грошей дав МВФ Україні (інфографіка).
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:44
Скільки грошей дав МВФ Україні (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки грошей дав МВФ Україні (інфографіка).
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:44
Как не прискорбно, но МВФ мне почему то напоминает наркодиллера. Как в 2008 присели, так теперь без этого не можем. И если они такие хорошие и правильные и дают такие замечательные советы и выдвигаю такие правильные требования, то где результат с 2008 года ( Успехи отдельных граждан я не беру во внимание ) ? И тем не менее продолжают давать, а наши с радостью берут, дело то понятное отдавать же не им лично . В общем чет с тем МВФ не так, походу они никак не поймут нашу специфику или им по большому пофигу, главное вернуть свое, что они рано или поздно сделают тем или иным способом А может это не институт финансирования и помощи, а институт влияния, а деньги дело 10-е, тогда все становится на свои места и график заимствований это как бы подтверждает.
Востаннє редагувалось Igorten в П'ят 24 тра, 2019 13:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:46
Igorten Как сейчас помню! Выдает МВФ очередной транш нашей власти, а народ как поднимится, как выйдет на улицы, как закричит: "Не нужно нашим ворам давать деньги, которые потом нам, народу, отдавать!" Вот такой вот умный народ.
Сразу стало жить лучше и подняли страну без всяких кредитов.
Напоминает нашу страну? Значит проблема не в МВФ, наверно.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:56
Re: Скільки грошей дав МВФ Україні (інфографіка)
Извините но у вас весьма примитивный взгляд как с моей колокольни. Я неоднократно говорил что на истину не претендую. Но вопросы возникают почему так получается. Вы там сильно подняли страну за кредиты ??? Вот то то и оно.
Ну в частности, требуют запуск антикоррупционных органов. Органы то запустили, но толку от них ноль. Толку ноль, получите ноль. Может тогда что то бы и сдвинулось с места. Посему не исключаю политическую целесообразность согласно данного момента истории А то что причина на 100% не в МВФ, а в нас так то да, вопросов нет, нас же никто с ними сотрудничать не принуждает. Другой вопрос что МВФ как бы не шибко способствует, а мы как известно без пинка не можем, конституция, строение у нас такое
Додано: Суб 25 тра, 2019 13:57
Інфографіка досить круто і гарно зроблена.
Але непросвічених в цих питаннях читачів стаття вводить в оману, тому що не показує інші борги, які бере Україна.
Зокрема в 2007р в України вже було 10млрд. зовнішніх боргів. Коли вони взяті і від кого?
Під час правління Яника, борг МВФ зменшувався, але зовнішній борг ріс. В кого позичали і скільки?
Загалом позичати в МВФ вигідніше ніж в інших, тому що там низькі відсотки і прозора система.
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