Кредитний ризик розраховується при видачі будь-якого кредиту.
Дивися повний текст Взяти кредит буде складніше: експерт розповів плюси та мінуси нововведення.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:26
Взяти кредит буде складніше: експерт розповів плюси та...
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Дивися повний текст Взяти кредит буде складніше: експерт розповів плюси та мінуси нововведення.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:26
Честно говоря, было бы хорошо, если бы кредит вообще нельзя было взять. Большинство людей не смогут от этого сами отказаться. А от этого все кризисы.
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