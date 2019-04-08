Кредитний ризик розраховується при видачі будь-якого кредиту.
Дивися повний текст Взяти кредит буде складніше: експерт розповів плюси та мінуси нововведення.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:26
Взяти кредит буде складніше: експерт розповів плюси та...
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Дивися повний текст Взяти кредит буде складніше: експерт розповів плюси та мінуси нововведення.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:26
Честно говоря, было бы хорошо, если бы кредит вообще нельзя было взять. Большинство людей не смогут от этого сами отказаться. А от этого все кризисы.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:25
nalim Правильно. У меня есть знакомые, которые берут по 200000 грн потребительского кредита, 4 не работают бухают, а мама 5-я уборщица все выплачивает и соодержит 4-х. Вся жизнь у них в кредит и живут как бомжи. А мне кредит на покупку цеха банки хрен дали 350000 грн., но и не отказали, потому что я не брал никогда кредиты. Ну и хрен с ними, цех я все равно за свои купил поменяв баксы. Если банки хотят заработать пускай выдают мне кредит, а я им на эту же сумму положу депозит, но в долларах. И мне хорошо и им.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:04
Ребята, что вы сразу о потребах?
А как с автокредитами, беспроцентной рассрочкой?
Умный человек никогда не купит телек за 30 тысяч имея возможность взять его в рассрочку на 10 месяцев без переплаты.
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