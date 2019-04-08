Взяти кредит буде складніше: експерт розповів плюси та...

Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:25

nalim Правильно. У меня есть знакомые, которые берут по 200000 грн потребительского кредита, 4 не работают бухают, а мама 5-я уборщица все выплачивает и соодержит 4-х. Вся жизнь у них в кредит и живут как бомжи. А мне кредит на покупку цеха банки хрен дали 350000 грн., но и не отказали, потому что я не брал никогда кредиты. Ну и хрен с ними, цех я все равно за свои купил поменяв баксы. Если банки хотят заработать пускай выдают мне кредит, а я им на эту же сумму положу депозит, но в долларах. И мне хорошо и им.