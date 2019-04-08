Кредитний ризик розраховується при видачі будь-якого кредиту.
Дивися повний текст Взяти кредит буде складніше: експерт розповів плюси та мінуси нововведення.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:26
Взяти кредит буде складніше: експерт розповів плюси та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Взяти кредит буде складніше: експерт розповів плюси та мінуси нововведення.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:26
Честно говоря, было бы хорошо, если бы кредит вообще нельзя было взять. Большинство людей не смогут от этого сами отказаться. А от этого все кризисы.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:25
nalim Правильно. У меня есть знакомые, которые берут по 200000 грн потребительского кредита, 4 не работают бухают, а мама 5-я уборщица все выплачивает и соодержит 4-х. Вся жизнь у них в кредит и живут как бомжи. А мне кредит на покупку цеха банки хрен дали 350000 грн., но и не отказали, потому что я не брал никогда кредиты. Ну и хрен с ними, цех я все равно за свои купил поменяв баксы. Если банки хотят заработать пускай выдают мне кредит, а я им на эту же сумму положу депозит, но в долларах. И мне хорошо и им.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:04
Ребята, что вы сразу о потребах?
А как с автокредитами, беспроцентной рассрочкой?
Умный человек никогда не купит телек за 30 тысяч имея возможность взять его в рассрочку на 10 месяцев без переплаты.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:20
Мне не дают кредитов, потому что АТОшник. Раньше дважды в жизни пользовался кредитной картой - первый раз когда мать заболела (вернул досрочно), второй раз - в марте 2014, накупив долларов на весь лимит по 9 (тоже вернул, не заплатив ни копейки процентов). Один раз пользовался "оплатой частями" - все платежи внес досрочно. Прихожу в банк, кладу на депозит 5к зелени, прошу кредитный лимит в 200 грн. Не дают (ни один банк). Занавес
Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:32
Розстрочки без переплати не існує. У всяких там Комфі/Фокстротах відсотки по кредиту вже включені в ціну, ну і є багато інших фішок як правильно "подоїти" клієнта, щоби той нічого не запідозрив. Але наш народ все одно вірить в чудеса, Санта Клауса, і те що фінансові установи будуть видавати їм "кредити під 0%" і "розстрочки без переплат", тобто фактично гроші в користування безплатно. Я багато років пропрацював у сфері роздрібної торгівлі і надивився на таких "умних человеков", у яких від слів "безвідсотковий кредит", "0%", "Без переплат" зривало дах і їм можна було впарити мох і болото, навіть повний неліквід, зате під 0%. Ми таких клієнтів дуже любили. )))
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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