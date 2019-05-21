Про це повідомила керівник прес-служби апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк.
Дивися повний текст Гройсман офіційно подав у відставку.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:56
Гройсман офіційно подав у відставку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман офіційно подав у відставку.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:56
пусть уходит, кто не помнит - Кубив уже порулил чуток Нацбанком, пусть еще Кабмином порулит, чтобы ни у кого не было иллюзий насчет курса и дефолта
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