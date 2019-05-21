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Гройсман офіційно
подав у відставку

Гройсман офіційно подав у відставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:56

Гройсман офіційно подав у відставку

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила керівник прес-служби апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк.

Дивися повний текст Гройсман офіційно подав у відставку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:56

пусть уходит, кто не помнит - Кубив уже порулил чуток Нацбанком, пусть еще Кабмином порулит, чтобы ни у кого не было иллюзий насчет курса и дефолта
max_us_ua
 
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