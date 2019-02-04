Офіційний курс грузинського ларі відносно долара США продовжує падати.
Дивися повний текст Грузинський ларі побив історичний антирекорд.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:04
Грузинський ларі побив історичний антирекорд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Грузинський ларі побив історичний антирекорд.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:04
Когда читаете,мысленно запятую переставляйте - 27,79 или 27,76. А теперь спросите : о чем вообще трындеж???
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