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Грузинський ларі побив
історичний антирекорд

Грузинський ларі побив історичний антирекорд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:04

Грузинський ларі побив історичний антирекорд

Пропонуємо до обговорення:
Офіційний курс грузинського ларі відносно долара США продовжує падати.

Дивися повний текст Грузинський ларі побив історичний антирекорд.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:04

Когда читаете,мысленно запятую переставляйте - 27,79 или 27,76. А теперь спросите : о чем вообще трындеж???
THB
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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