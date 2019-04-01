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Партія Порошенка
змінила назву

Партія Порошенка змінила назву
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:25

Партія Порошенка змінила назву

Пропонуємо до обговорення:
Таке рішення з'їзд партії ухвалив 24 травня.

Дивися повний текст Партія Порошенка змінила назву.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:25

Назви її хоч американською солідарністю,зміст від цього не змінюється.23% гнилі.
sena_2008atp
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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